ГПУ направила Януковичу в Ростов-на-Дону повістку у справі Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Генеральна прокуратура України викликала на допит екс-президента Віктора Януковича як підозрюваного у справі Майдану на 26 березня. Про це йдеться в оприлюднених повістках на офіційному сайті ГПУ, передає УНН.
Згідно з повісткою, Януковича викликають на 10 годину 26 березня до старшого слідчого в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань як підозрюваного для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у справі Майдану.
Зазначимо, що Генпрокуратура направила повістки Януковичу за трьома адресами: до помешкання в Оболонському районі Києва, до Межигір’я, а також до Ростова-на-Дону Російської Федерації.
Нагадаємо, 7 лютого 2018 року Печерським районним судом Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького.