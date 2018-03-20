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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 3060 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 50977 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 67537 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 108556 просмотра

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10 марта, 00:20 • 116262 просмотра

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ГПУ направила Януковичу в Ростов-на-Дону повестку по делу Майдана

ГПУ направила Януковичу в Ростов-на-Дону повестку по делу Майдана

Киев  •  УНН

 • 11241 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве подозреваемого по делу Майдана на 26 марта. Об этом говорится в обнародованных повестках на официальном сайте ГПУ, передает УНН.

Согласно повестке, Януковича вызывают на 10:00 26 марта к старшему следователю по особо важным делам Департамента специальных расследований как подозреваемого для участия в проведении следственных и процессуальных действий, связанных с предоставлением разрешения на осуществление специального досудебного расследования по делу Майдана.

Отметим, что Генпрокуратура направила повестки Януковичу по трем адресам: в дом в Оболонском районе Киева, в Межигорье, а также в Ростов-на-Дону Российской Федерации.

Напомним, 7 февраля 2018 года Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого.

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