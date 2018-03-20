ГПУ направила Януковичу в Ростов-на-Дону повестку по делу Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве подозреваемого по делу Майдана на 26 марта. Об этом говорится в обнародованных повестках на официальном сайте ГПУ, передает УНН.
Согласно повестке, Януковича вызывают на 10:00 26 марта к старшему следователю по особо важным делам Департамента специальных расследований как подозреваемого для участия в проведении следственных и процессуальных действий, связанных с предоставлением разрешения на осуществление специального досудебного расследования по делу Майдана.
Отметим, что Генпрокуратура направила повестки Януковичу по трем адресам: в дом в Оболонском районе Киева, в Межигорье, а также в Ростов-на-Дону Российской Федерации.
Напомним, 7 февраля 2018 года Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого.