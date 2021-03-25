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Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади

Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади

Київ • УНН

 • 14951 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Київський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції про застосування заочного арешту до експрезидента України Віктора Януковича у справі про узурпацію влади, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва, якою було задоволено клопотання органу досудового розслідування... та обрано запобіжний захід щодо Януковича, залишити без зміни, а апеляційну скаргу захисника - без задоволення”, — сказав суддя.

Що було до цього

Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора про відвід одного із членів колегії суддів від розгляду апеляційної скарги на застосування запобіжного заходу щодо експрезидента України Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу, підозрюваного у справі про узурпацію влади.

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