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Обвинувачений у вбивстві ветерана АТО Олійника отримав 13 років за ґратами

Обвинувачений у вбивстві ветерана АТО Олійника отримав 13 років за ґратами

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва засудив до 13 років 58-річного обвинуваченого у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника в центрі столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"За результатом судового засідання Шевченківський райсуд столиці підтримав позицію державного обвинувача, визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Також, повідомляється, що на дебатах прокурор просив для обвинуваченого 13 років позбавлення волі. Підсудний себе винним у вчиненні злочину не визнав та просив його виправдати.

"До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою", - зазначається в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що злочин стався 22 червня 2017 року на вулиці Ярославів Вал неподалік станції метро "Золоті ворота". Під час раптово виниклого конфлікту обвинувачений, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, завдав потерпілому смертельне ножове порання в площину грудної клітини. Трагедія сталася на очах сина та дружини загиблого чоловіка. Вчинивши вбивство, зловмисник намагався втекти з місця події та знищити речові докази, але був "по гарячих слідах" затриманий правоохоронцями.

Нагадаємо, двома ударами ножа 22 червня 2017 року на вулиці Ярославів Вал біля станції метро “Золоті ворота” був вбитий учасник АТО Сергій Олійник. Як повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка неподалік станції метро “Золоті ворота” у Києві.

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