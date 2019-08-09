Обвинувачених у "тероризмі" українців тримають в окремому блоці СІЗО Сімферополя

"У Сімферополі в СІЗО є спеціальний блок, де сидять українці, які нібито, хто терорист, хто екстреміст. У них є спеціальний ізольований від загальної маси блок, де утримують таких як я ... Я не бачив, в яких умовах утримується загальна маса, але у нас дуже погані умови були. Йшов сніг, а вікон не було, опалення немає, вогкість постійна, білизну приносили сиру. Все робилося для того, щоб люди хворіли, страждали. Медичної допомоги не надавали ніякої, допомоги від них не варто чекати", - сказав Стешенко.

За його словами, за час перебування в СІЗО він бачився з іншими політв'язнями.

"Спілкувався з Євгеном Пановим теж незаконно засудженим, хороша людина, він допомагав мені і пояснював, що треба робити. Володимир Балух теж там був, я його бачив, просто віталися, але не спілкувалися. Був ще кримський татарин, прізвища не пам'ятаю, але звуть Тимур, нібито знайшли у нього книги "Хізб ут-Тахрір", - розповів колишній в'язень.

Як повідомляв УНН, 7 серпня стало відомо, що в окупованому Криму звільнили політв'язня Олександра Стешенка, засудженого в 2018 році до двох років позбавлення волі в колонії-поселенні.