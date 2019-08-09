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Обвинувачених у "тероризмі" українців тримають в окремому блоці СІЗО Сімферополя

Обвинувачених у "тероризмі" українців тримають в окремому блоці СІЗО Сімферополя

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У сімферопольському слідчому ізоляторі передбачений окремий блок, де утримують українців, обвинувачених в анексованому Росією Криму в "екстремізмі" і "тероризм". Про це розповів Олександр Стешенко, звільнений умовно-достроково після перебування в колонії-поселенні в Криму, передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".

"У Сімферополі в СІЗО є спеціальний блок, де сидять українці, які нібито, хто терорист, хто екстреміст. У них є спеціальний ізольований від загальної маси блок, де утримують таких як я ... Я не бачив, в яких умовах утримується загальна маса, але у нас дуже погані умови були. Йшов сніг, а вікон не було, опалення немає, вогкість постійна, білизну приносили сиру. Все робилося для того, щоб люди хворіли, страждали. Медичної допомоги не надавали ніякої, допомоги від них не варто чекати", - сказав Стешенко.

За його словами, за час перебування в СІЗО він бачився з іншими політв'язнями.

"Спілкувався з Євгеном Пановим теж незаконно засудженим, хороша людина, він допомагав мені і пояснював, що треба робити. Володимир Балух теж там був, я його бачив, просто віталися, але не спілкувалися. Був ще кримський татарин, прізвища не пам'ятаю, але звуть Тимур, нібито знайшли у нього книги "Хізб ут-Тахрір", - розповів колишній в'язень.

Як повідомляв УНН, 7 серпня стало відомо, що в окупованому Криму звільнили політв'язня Олександра Стешенка, засудженого в 2018 році до двох років позбавлення волі в колонії-поселенні.

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