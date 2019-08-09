Обвиняемых в “терроризме” украинцев держат в отдельном блоке СИЗО Симферополя
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В симферопольском следственном изоляторе предусмотрен отдельный блок, где содержат украинцев, обвиняемых в аннексированном Россией Крыму в “экстремизме” и “терроризме”. Об этом рассказал Александр Стешенко, освобожденный условно-досрочно после пребывания в колонии-поселении в Крыму, передаёт УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
“В Симферополе на СИЗО есть специальный блок, где сидят украинцы, которые якобы, кто террорист, кто экстремист. У них есть специальный изолированный от общей массы блок, где содержат таких как я... Я не видел, в каких условиях содержится общая масса, но у нас очень плохие условия были. Шел снег, а окон не было, отопления нет, сырость постоянная, белье приносили сырое. Все делалось для того, чтобы люди болели, страдали. Медицинской помощи не оказывали никакой, помощи от них не стоит ждать”, — сказал Стешенко.
По его словам, за время пребывания в СИЗО он виделся с другими политзаключенными.
“Общался с Евгением Пановым тоже незаконно осужденным, хороший человек, он помогал мне и объяснял, что надо делать. Владимир Балух тоже там был, я его видел, просто здоровались, но не общались. Был еще крымский татарин, фамилию не помню, но зовут Тимур, якобы нашли у него книги “Хизб ут-Тахрир”, — рассказал бывший заключенный.
Как сообщал УНН, 7 августа стало известно, что в оккупированном Крыму освободили политзаключенного Александра Стешенко, осужденного в 2018 году к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.