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7 марта, 06:35 • 101744 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130604 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140557 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128064 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129066 просмотра

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6 марта, 07:39 • 130933 просмотра

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Обвиняемых в “терроризме” украинцев держат в отдельном блоке СИЗО Симферополя

Обвиняемых в “терроризме” украинцев держат в отдельном блоке СИЗО Симферополя

Киев  •  УНН

 • 11016 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В симферопольском следственном изоляторе предусмотрен отдельный блок, где содержат украинцев, обвиняемых в аннексированном Россией Крыму в “экстремизме” и “терроризме”. Об этом рассказал Александр Стешенко, освобожденный условно-досрочно после пребывания в колонии-поселении в Крыму, передаёт УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

“В Симферополе на СИЗО есть специальный блок, где сидят украинцы, которые якобы, кто террорист, кто экстремист. У них есть специальный изолированный от общей массы блок, где содержат таких как я... Я не видел, в каких условиях содержится общая масса, но у нас очень плохие условия были. Шел снег, а окон не было, отопления нет, сырость постоянная, белье приносили сырое. Все делалось для того, чтобы люди болели, страдали. Медицинской помощи не оказывали никакой, помощи от них не стоит ждать”, — сказал Стешенко.

По его словам, за время пребывания в СИЗО он виделся с другими политзаключенными.

“Общался с Евгением Пановым тоже незаконно осужденным, хороший человек, он помогал мне и объяснял, что надо делать. Владимир Балух тоже там был, я его видел, просто здоровались, но не общались. Был еще крымский татарин, фамилию не помню, но зовут Тимур, якобы нашли у него книги “Хизб ут-Тахрир”, — рассказал бывший заключенный.

Как сообщал УНН, 7 августа стало известно, что в оккупированном Крыму освободили политзаключенного Александра Стешенко, осужденного в 2018 году к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

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