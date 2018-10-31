Обвинувачених у теракті біля Палацу спорту у Харкові залишили під арештом

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Фрунзенський райсуд Харкова продовжив строк дії запобіжного заходу для підозрюваних у справі про теракт біля Палацу спорту ще на два місяці. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.