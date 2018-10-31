Обвинувачених у теракті біля Палацу спорту у Харкові залишили під арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Фрунзенський райсуд Харкова продовжив строк дії запобіжного заходу для підозрюваних у справі про теракт біля Палацу спорту ще на два місяці. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"Обвинуваченим у теракті біля Палацу спорту продовжили запобіжний захід до 29 грудня. Усі клопотання захисту та обвинувачених про скасування запобіжного заходу і про зміну залишилися без задоволення", - зазначили у прокуратурі.
Крім того, сьогодні суд допитав двох потерпілих. Наступне засідання призначили на 7 листопада.
Як повідомляв УНН, теракт біля Палацу спорту в Харкові стався 22 лютого 2015 року під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності. Внаслідок вибуху загинули чотири людини.
Через три дні за підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Сергія Башликова та Віктора Тетюцького. За версію слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами, а також пройшли спеціальну підготовку на території Бєлгородської області. За наявною у слідства інформацією, за здійснення теракту виконавці повинні були отримати 10 тисяч доларів.