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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 117733 просмотра

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7 марта, 19:45 • 156367 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148712 просмотра

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Обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове оставили под арестом

Обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове оставили под арестом

Киев  •  УНН

 • 13191 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Фрунзенский райсуд Харькова продлил срок действия меры пресечения для подозреваемых по делу о теракте возле Дворца спорта еще на два месяца. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Обвиняемым в теракте возле Дворца спорта продолжили меру пресечения до 29 декабря. Все ходатайства защиты и обвиняемых об отмене меры пресечения и об изменении остались без удовлетворения", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, сегодня суд допросил двух потерпевших. Следующее заседание назначили на 7 ноября.

Как сообщал УНН, теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.

Через три дня по подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцького. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершения теракта исполнители должны были получить 10 тыс. долларов.

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