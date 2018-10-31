Обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове оставили под арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Фрунзенский райсуд Харькова продлил срок действия меры пресечения для подозреваемых по делу о теракте возле Дворца спорта еще на два месяца. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Обвиняемым в теракте возле Дворца спорта продолжили меру пресечения до 29 декабря. Все ходатайства защиты и обвиняемых об отмене меры пресечения и об изменении остались без удовлетворения", - отметили в прокуратуре.
Кроме того, сегодня суд допросил двух потерпевших. Следующее заседание назначили на 7 ноября.
Как сообщал УНН, теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.
Через три дня по подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцького. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершения теракта исполнители должны были получить 10 тыс. долларов.