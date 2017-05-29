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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Обвинувачених у справі щодо стрілянини в Мукачеві випустили на поруки

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні, 29 травня, рішенням Мукачівського міськрайонного суду чотирьох обвинувачених у справі про стрілянину в Мукачеві у липні 2015 року випустили на поруки народного депутата Володимира Головка та міського голови міста Сколе (Львівська область) Володимира Москаля. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили адвокати обвинувачених Олена Сторожук та Роман Бухтояров, передає УНН.

Обвинувачених у справі щодо стрілянини в Мукачеві випустили на поруки

Чотирьом бійця “Правого Сектору” Родіону Горбенку, Володимиру Бурчі, Сергію Деяку та Роману Мунчаку вже кілька разів суд подовжував терміни тримання під вартою, відхиляючи клопотання захисту про зміну запобіжного заходу.

Наразі обвинувачених звільнили у залі суду. Розгляд справи триває.

Підтримати фігурантів справи до Мукачева приїхали десятки активістів та місцевих жителів.

Як повідомляв УНН, 11 липня у Мукачеві Закарпатської області на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес" по вулиці Лермонтова відбулася перестрілка за участю осіб, які представилися бійцями "Правого сектору".

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