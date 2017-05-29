Обвиняемых по делу о стрельбе в Мукачево выпустили на поруки

Четырем бойца "Правого сектора" Родиону Горбенко, Владимиру Бурче, Сергей Деяк и Роману Мунчак уже несколько раз суд продлевал сроки содержания под стражей, отклоняя ходатайство защиты об изменении меры пресечения.

Сейчас обвиняемых освободили в зале суда. Рассмотрение дела продолжается.

Поддержать фигурантов дела в Мукачево приехали десятки активистов и местных жителей.

Как сообщал УНН, 11 июля в Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес" по улице Лермонтова произошла перестрелка с участием лиц, которые представились бойцами "Правого сектора".