Обвиняемых по делу о стрельбе в Мукачево выпустили на поруки
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня, 29 мая, решением Мукачевского горрайонного суда четырех обвиняемых по делу о стрельбе в Мукачево в июля 2015 года выпустили на поруки народного депутата Владимира Головко и городского головы города Сколе (Львовская область) Владимира Москаля. Об этом на своей странице в Facebook сообщили адвокаты обвиняемых Елена Сторожук и Роман Бухтояров, передает УНН.
Четырем бойца "Правого сектора" Родиону Горбенко, Владимиру Бурче, Сергей Деяк и Роману Мунчак уже несколько раз суд продлевал сроки содержания под стражей, отклоняя ходатайство защиты об изменении меры пресечения.
Сейчас обвиняемых освободили в зале суда. Рассмотрение дела продолжается.
Поддержать фигурантов дела в Мукачево приехали десятки активистов и местных жителей.
Как сообщал УНН, 11 июля в Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес" по улице Лермонтова произошла перестрелка с участием лиц, которые представились бойцами "Правого сектора".