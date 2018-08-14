Обвал мосту в Італії: повідомлень про постраждалих українців не надходило
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Станом на 16:45 за Києвом інформації щодо українців серед постраждалих чи загиблих внаслідок обвалу автомобільного мосту біля Генуї на півночі Італії немає. Про це УНН повідомили у департаменті консульської служби МЗС України.
“Станом на зараз інформації щодо українських громадян серед постраждалих чи загиблих немає”, — повідомили в департаменті.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.
у департаменті цивільного захисту Італії повідомили, що в результаті обвалу автомобільного мосту біля Генуї підтверджено загибель 20 людей, ще 13 людей поранено.