Обвал моста в Италии: сообщений о пострадавших украинцев не поступало
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. По состоянию на 16:45 по Киеву информации об украинцах среди пострадавших или погибших в результате обвала автомобильного моста возле Генуи на севере Италии нет. Об этом сообщили УНН в департаменте консульской службы МИД Украины.
"По состоянию на сейчас информации в отношении украинских граждан среди пострадавших или погибших нет", - сообщили в департаменте.
Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.
в департаменте гражданской защиты Италии сообщили, что подтверждена гибель 20 человек в результате обвала автомобильного моста близ Генуи, еще 13 человек получили ранения.