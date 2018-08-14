Обвал моста в Италии: сообщений о пострадавших украинцев не поступало

"По состоянию на сейчас информации в отношении украинских граждан среди пострадавших или погибших нет", - сообщили в департаменте.

Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.

в департаменте гражданской защиты Италии сообщили, что подтверждена гибель 20 человек в результате обвала автомобильного моста близ Генуи, еще 13 человек получили ранения.