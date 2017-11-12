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ОБСЄ заявило, що бойовики блокують доступ до місць зберігання важкого озброєння

ОБСЄ заявило, що бойовики блокують доступ до місць зберігання важкого озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Представники місії ОБСЄ, незважаючи на Мінські домовленості, не можуть потрапити в місця постійного зберігання важкого озброєння бойовиків самопроголошеної "ДНР". Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому на сайті організації, передає УНН.

Зокрема, в ОБСЄ повідомляють про декілька випадків, коли патруль місії не зміг отримати доступ до місця постійного зберігання озброєння "ДНР" і до місця розміщення відведеного важкого озброєння "ДНР", оскільки на місці нікого з представників ОРДО не було.

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"У Петровському озброєний член "ДНР" заявив, що патрулю місії не дозволено запускати свій БПЛА, незважаючи на те, що СЦКК був проінформований про запланованому польоті. Поки спостерігачі чекали роз'яснення, вони почули як з рації члена "ДНР" прозвучало повідомлення: "Скажи кулеметнику, нехай займе позицію, на всяк випадок", - повідомили в ОБСЄ.

Про всі випадки недопуску до місць зберігання озброєння місія поінформувала СЦКК.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 33 рази порушили перемир’я.

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