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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 21520 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 39355 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 50124 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 54658 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 49187 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 93153 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100086 просмотра

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Актуальное
ОБСЕ заявил, что боевики блокируют доступ к местам хранения тяжелого вооружения

ОБСЕ заявил, что боевики блокируют доступ к местам хранения тяжелого вооружения

Киев  •  УНН

 • 9684 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Представители миссии ОБСЕ, несмотря на Минские договоренности, не могут попасть в места постоянного хранения тяжелого вооружения боевиков самопровозглашенной "ДНР". Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на сайте организации, передает УНН.

В частности, в ОБСЕ сообщают о нескольких случаях, когда патруль миссии не смог получить доступ к месту постоянного хранения вооружения "ДНР" и к месту размещения отведенного тяжелого вооружения "ДНР", поскольку на месте никого из представителей ОРДО не было.

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"В Петровском вооруженный член" ДНР "заявил, что патрулю миссии не позволено запускать свой БПЛА, несмотря на то, что СЦКК был проинформирован о запланированном полете. Пока наблюдатели ждали разъяснения, они услышали как из рации члена" ДНР "прозвучало сообщение: "Скажи пулеметчику, пусть займет позицию, на всякий случай", - сообщили в ОБСЕ.

Обо всех случаях недопуска к местам хранения вооружения миссия проинформировала СЦКК.

Напомним, за минувшие сутки боевики 33 раза нарушили перемирие .

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