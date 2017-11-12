ОБСЕ заявил, что боевики блокируют доступ к местам хранения тяжелого вооружения

В частности, в ОБСЕ сообщают о нескольких случаях, когда патруль миссии не смог получить доступ к месту постоянного хранения вооружения "ДНР" и к месту размещения отведенного тяжелого вооружения "ДНР", поскольку на месте никого из представителей ОРДО не было.

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"В Петровском вооруженный член" ДНР "заявил, что патрулю миссии не позволено запускать свой БПЛА, несмотря на то, что СЦКК был проинформирован о запланированном полете. Пока наблюдатели ждали разъяснения, они услышали как из рации члена" ДНР "прозвучало сообщение: "Скажи пулеметчику, пусть займет позицию, на всякий случай", - сообщили в ОБСЕ.

Обо всех случаях недопуска к местам хранения вооружения миссия проинформировала СЦКК.

Напомним, за минувшие сутки боевики 33 раза нарушили перемирие .