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ОБСЄ зафіксувало зменшення вибухів на Донбасі

ОБСЄ зафіксувало зменшення вибухів на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Донецькій та Луганській областях місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму "тиші". Про це йдеться у звіті місії, який оприлюднено на сайті організації, передає УНН.

"У підконтрольних уряду районах патруль ОБСЄ бачив 3 самохідні гаубиці (2С3 "Акація", 152 мм) на вантажівках-платформах поблизу залізничної станції в м. Бахмут, що є порушенням відповідних ліній відведення. Також спостерігачі бачили 4 танки (Т-64) які перевозили на вантажівках-платформах у південно-західному напрямку північно-східніше с. Нижньотепле та 4 танки (Т-64) на 4 вантажівках, що рухалися у західному напрямку північно-східніше м. Щастя", - повідомили у місії.

За даними організації на Донеччині зафіксовано орієнтовно 130 вибухів проти приблизно 350, зафіксованих раніше. У Луганській області спостерігачі зафіксували лише 4 вибухи проти 70.

Нагадаємо, бойовики відмовили патрулю місії ОБСЄ в доступі до смт. Сєдове поблизу кордону з Російською Федерацією.

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