ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму тиші в Луганській області

За добу, до вечора 17 листопада, у Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема, приблизно 70 вибухів супроти орієнтовно 60, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.

У Донецькій області СММ зафіксувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, водночас кількість вибухів зменшилася — близько 560 супроти орієнтовно 600.

Нагадаємо, за 2017 рік спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували майже 4 тис. одиниць озброєння, які були розміщені з порушенням лінії відведення.