ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима тишины в Луганской области

За сутки, к вечеру 17 ноября, в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности, примерно 70 взрывов против ориентировочно 60, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

В Донецкой области СММ зафиксировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, и за предыдущий отчетный период, в то же время количество взрывов уменьшилась - около 560 против ориентировочно 600.

Напомним, за 2017 год наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали почти 4 тыс. единиц вооружения, которые были размещены с нарушением линии отвода.