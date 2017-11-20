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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима тишины в Луганской области

ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима тишины в Луганской области

Киев  •  УНН

 • 10684 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в очередном ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.

За сутки, к вечеру 17 ноября, в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности, примерно 70 взрывов против ориентировочно 60, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

В Донецкой области СММ зафиксировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, и за предыдущий отчетный период, в то же время количество взрывов уменьшилась - около 560 против ориентировочно 600.

Напомним, за 2017 год наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали почти 4 тыс. единиц вооружения, которые были размещены с нарушением линии отвода.

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