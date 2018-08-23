ОБСЄ зафіксувала автоколони на кордоні України з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала щонайменше дві автоколони, що прямували з РФ до України. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
“Відтоді як я востаннє виступав перед вами, ми стали свідками того що через кордон між Україною і Російською Федерацією рухались автоколони”, — сказав Хуг.
У СММ показали зображення двох конвоїв, що проходили один повз одного, приблизно через п’ять хвилин після в’їзду другого конвою до України поблизу непідконтрольного Чистякового Донецької області.
Минулого тижня спостерігачі ОБСЄ також побачили автоколони та велику кількість техніки, що переміщались через контрольовану урядом Костянтинівку.
Як повідомляв УНН, минулого тижня на Донбасі ОБСЄ зафіксувало понад 6 тисяч порушень.