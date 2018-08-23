ОБСЕ зафиксировала автоколонны на границе Украины с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала как минимум две автоколонны, следовавшие из РФ в Украину. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.
"С тех пор как я в последний раз выступал перед вами, мы стали свидетелями того, что через границу между Украиной и Российской Федерацией двигались автоколонны", - сказал Хуг.
В СММ показали изображения двух конвоев, которые проходили один мимо другого, примерно через пять минут после въезда второго конвоя в Украину возле неподконтрольного Чистякова Донецкой области.
На прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ также увидели автоколонны и большое количество техники, которые перемещались через контролируемую правительством Константиновку.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Донбассе ОБСЕ зафиксировало более 6000 нарушений.