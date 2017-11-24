ОБСЄ: за тиждень на Донбасі загинуло двоє цивільних і четверо поранені

“Цього року загинули або дістали поранення вже понад 400 цивільних осіб. Ця цифра збільшилась ще на 6 осіб минулого тижня — двоє з яких загинули в результаті інцидентів, пов’язаних із зпрацюванням мін і невибухлих боєприпасів”, — сказав заступник голови СММ.

Нагадаємо, з початку року спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували, що в зоні проведення АТО загинули або постраждали 39 дітей.