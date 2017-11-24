ОБСЕ: за неделю на Донбассе погибли двое гражданских и четверо ранены

"В этом году погибли или получили ранения уже более 400 гражданских лиц. Эта цифра увеличилась еще на 6 человек на прошлой неделе - двое из которых погибли в результате инцидентов, связанных со срабатыванием мин и невзорвавшихся боеприпасов", - сказал заместитель председателя СММ.

Напомним, с начала года наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали, что в зоне проведения АТО погибли или пострадали 39 детей.