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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70617 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 57021 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 65127 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 73605 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115660 просмотра

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10 марта, 15:15 • 142349 просмотра

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ОБСЕ: за неделю на Донбассе погибли двое гражданских и четверо ранены

ОБСЕ: за неделю на Донбассе погибли двое гражданских и четверо ранены

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. За прошедшую неделю в зоне АТО в результате инцидентов, связанных со взрывом мин и боеприпасов, погибли два и ранены четверо гражданских лиц. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"В этом году погибли или получили ранения уже более 400 гражданских лиц. Эта цифра увеличилась еще на 6 человек на прошлой неделе - двое из которых погибли в результате инцидентов, связанных со срабатыванием мин и невзорвавшихся боеприпасов", - сказал заместитель председателя СММ.

Напомним, с начала года наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали, что в зоне проведения АТО погибли или пострадали 39 детей.

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