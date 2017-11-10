ОБСЄ: за тиждень на Донбасі зафіксовано понад 5 тис. порушень режиму тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 5 тисяч порушень режиму припинення вогню на території Донбасу. Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"За минулий тиждень місія ОБСЄ зафіксувала понад 5 тисяч порушень режиму припинення вогню на території Донбасу. Зокрема більшість з них припала на територію Авдіївки, Ясинуватого та донецького аеропорту", - сказав А.Хуг.
Як повідомляв УНН, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Луганській та Донецькій областях.