ОБСЄ: за тиждень на Донбасі зафіксовано понад 5 тис. порушень режиму тиші

"За минулий тиждень місія ОБСЄ зафіксувала понад 5 тисяч порушень режиму припинення вогню на території Донбасу. Зокрема більшість з них припала на територію Авдіївки, Ясинуватого та донецького аеропорту", - сказав А.Хуг.

Як повідомляв УНН, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Луганській та Донецькій областях.