ОБСЕ: за неделю на Донбассе зафиксировано 5 тыс. нарушений режима тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 5 тысяч нарушений режима прекращения огня на территории Донбасса. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"За прошедшую неделю миссия ОБСЕ зафиксировала более 5 тысяч нарушений режима прекращения огня на территории Донбасса. В частности большинство из них пришлось на территорию Авдеевки, Ясиноватой и донецкого аэропорта", - сказал А.Хуг.
Как сообщал УНН, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.