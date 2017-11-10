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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 21439 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 39238 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 50049 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 54589 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 49123 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 93105 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100080 просмотра

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ОБСЕ: за неделю на Донбассе зафиксировано 5 тыс. нарушений режима тишины

ОБСЕ: за неделю на Донбассе зафиксировано 5 тыс. нарушений режима тишины

Киев  •  УНН

 • 8411 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 5 тысяч нарушений режима прекращения огня на территории Донбасса. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"За прошедшую неделю миссия ОБСЕ зафиксировала более 5 тысяч нарушений режима прекращения огня на территории Донбасса. В частности большинство из них пришлось на территорию Авдеевки, Ясиноватой и донецкого аэропорта", - сказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

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