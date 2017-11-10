ОБСЕ: за неделю на Донбассе зафиксировано 5 тыс. нарушений режима тишины

"За прошедшую неделю миссия ОБСЕ зафиксировала более 5 тысяч нарушений режима прекращения огня на территории Донбасса. В частности большинство из них пришлось на территорию Авдеевки, Ясиноватой и донецкого аэропорта", - сказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.