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ОБСЄ та офіс Ради Європи в Україні підписали листи про співпрацю

ОБСЄ та офіс Ради Європи в Україні підписали листи про співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Координатора проектів ОБСЄ в Україні, посол Вайдотас Верба та голова офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг підписали листи про співробітництво. Про це повідомляє кореспондент УНН.

"Співробітництво між Радою Європи та ОБСЄ буде доповнювати одне одного. Ми часто робимо схожі або навіть одні й ті самі речі. Співробітництво допоможе нам разом планувати і працювати над одними і тими ж самим проблемами і завдяки цьому ми зможемо зробити більше, більш потужні проекти", - заявив В.Верба.

Крім того, він зазначив, що завдяки співробітництву може збільшитись кількість іноземних інвестицій в Україну.

"Звісно, важливий момент - це гроші. Часто донори не хочуть давати гроші кільком організаціям на одне й те саме. Вони, можливо, зацікавлені в тому, щоб дати більше, але одній організації на різні речі", - сказав він.

Як повідомляв УНН, у Відні 7-8 грудня відбудеться міністерське засідання ОБСЄ.

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