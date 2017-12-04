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ОБСЕ и офис Совета Европы в Украине подписали письма о сотрудничестве

ОБСЕ и офис Совета Европы в Украине подписали письма о сотрудничестве

Киев  •  УНН

 • 16484 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Координатора проектов ОБСЕ в Украине, посол Вайдотас Верба и председатель офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг подписали письма о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент УНН.

"Сотрудничество между Советом Европы и ОБСЕ будет дополнять друг друга. Мы часто делаем похожи или даже одни и те же вещи. Сотрудничество поможет нам вместе планировать и работать над одними и теми же самым проблемами и благодаря этому мы сможем сделать больше, более мощные проекты", - заявил В.Верба.

Кроме того, он отметил, что благодаря сотрудничеству может увеличиться количество иностранных инвестиций в Украину.

"Конечно, важный момент - это деньги. Часто доноры не хотят давать деньги нескольким организациям на одно и то же. Они, возможно, заинтересованы в том, чтобы дать больше, но одной организации на разные вещи", - сказал он.

Как сообщал УНН, в Вене 7-8 декабря состоится министерское заседание ОБСЕ.

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