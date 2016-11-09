ОБСЄ та Червоний Хрест долучаться до проекту відбудови мосту біля Станиці Луганської
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. До проекту відбудови мосту поблизу Станиці Луганської долучаться ОБСЄ та Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Українська сторона підтримує ініціативи ОБСЄ і МКЧХ, які найближчим часом долучаться до проекту відбудови моста поблизу Станиці Луганської. Це дуже важливо для цивільного населення. І ми сприятимемо якнайшвидшій реконструкціі мосту”, — повідомила І.Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні бойовики обстрілювали Станицю Луганську близько чотирьох годин.