ОБСЕ и Красный Крест присоединятся к проекту восстановления моста возле Станицы Луганской

"Украинская сторона поддерживает инициативы ОБСЕ и МККК, которые в ближайшее время присоединятся к проекту восстановления моста вблизи Станицы Луганской. Это очень важно для гражданского населения. И мы будем способствовать скорейшей реконструкции моста", - сообщила И.Геращенко.

Напомним, сегодня боевики обстреливали Станицу Луганскую около четырех часов.