ОБСЕ и Красный Крест присоединятся к проекту восстановления моста возле Станицы Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. К проекту восстановления моста вблизи Станицы Луганской присоединятся ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Украинская сторона поддерживает инициативы ОБСЕ и МККК, которые в ближайшее время присоединятся к проекту восстановления моста вблизи Станицы Луганской. Это очень важно для гражданского населения. И мы будем способствовать скорейшей реконструкции моста", - сообщила И.Геращенко.
Напомним, сегодня боевики обстреливали Станицу Луганскую около четырех часов.