ОБСЄ сприяють ремонтним роботам на ЛЕП з обох боків лінії зіткнення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. СММ ОБСЄ та СЦКК сприяють ремонтним роботам на ЛЕП з обох боків лінії зіткнення: Авдіївка - Ясинувата, Весела Гора – Раївка. Про це йдеться у повідомленні на мікроблозі у Twitter СММ ОБСЄ, передає УНН.
“Сьогодні СММ ОБСЄ і СЦКК сприяють ремонтним роботам на ЛЕП з обох боків лінії зіткнення: Авдіївка-Ясинувата, Весела Гора-Раївка”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що СММ і СЦКК спостерігають за дотриманням режиму “тиші” для ремонту трубопроводів у підконтрольному уряду Карбоніті/Попасній-Золотому, Нижньотеплому-Щасті.
Як повідомляв УНН, вчора в Авдіївці проходили відновлювально-ремонтні роботи після обстрілів.