ОБСЕ способствуют ремонтным работам на ЛЭП с обеих сторон линии соприкосновения на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. СММ ОБСЕ и СЦКК способствуют ремонтным работам на ЛЭП с обеих сторон линии соприкосновения: Авдеевка - Ясиноватая, Веселая Гора - Раевка. Об этом говорится в сообщении в микроблоге в Twitter СММ ОБСЕ, передает УНН.
"Сегодня СММ ОБСЕ и СЦКК способствуют ремонтным работам на ЛЭП с обеих сторон линии соприкосновения: Авдеевка-Ясиноватая, Веселая Гора-Раевка", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что СММ и СЦКК наблюдают за соблюдением режима "тишины" для ремонта трубопроводов в подконтрольном правительству Карбонит/Попасной-Золотом, Нижнетеплое-Счастье.
Как сообщал УНН, вчера в Авдеевке проходили восстановительно-ремонтные работы после обстрелов.