ОБСЕ способствуют ремонтным работам на ЛЭП с обеих сторон линии соприкосновения на Донбассе

"Сегодня СММ ОБСЕ и СЦКК способствуют ремонтным работам на ЛЭП с обеих сторон линии соприкосновения: Авдеевка-Ясиноватая, Веселая Гора-Раевка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что СММ и СЦКК наблюдают за соблюдением режима "тишины" для ремонта трубопроводов в подконтрольном правительству Карбонит/Попасной-Золотом, Нижнетеплое-Счастье.

Как сообщал УНН, вчера в Авдеевке проходили восстановительно-ремонтные работы после обстрелов.