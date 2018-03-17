ОБСЄ перед виборами посилила патрулювання поблизу дипустанов РФ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ перед виборами президента Російської Федерації тимчасово збільшила патрулювання у районах, де розміщені дипломатичні представництва РФ в Україні, для спостереження за безпековою ситуацією. Про це УНН повідомили у прес-службі СММ ОБСЄ.
"CММ ОБСЄ тимчасово збільшила патрулювання у районах, де розміщені дипломатичні представництва РФ, для спостереження за безпековою ситуацією", - йдеться у повідомленні.
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У місії відзначили, що результати спостережень буде відображено у щоденних звітах СMM ОБСЄ.
Раніше націоналісти заявили, що блокуватимуть російські дипустанови в Україні під час голосування за президента РФ.
Нагадаємо, у день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.
У МЗС РФ заявили, що рішення України про недопуск громадян Росії в диппредставництва в день виборів президента РФ є таким, що суперечить міжнародним правозахисним нормам.