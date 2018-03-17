ОБСЄ перед виборами посилила патрулювання поблизу дипустанов РФ в Україні

КИЇВ. 17 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ перед виборами президента Російської Федерації тимчасово збільшила патрулювання у районах, де розміщені дипломатичні представництва РФ в Україні, для спостереження за безпековою ситуацією. Про це УНН повідомили у прес-службі СММ ОБСЄ.