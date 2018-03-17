ОБСЕ перед выборами усилила патрулирование вблизи дипучреждений РФ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ перед выборами Президента Российской Федерации временно увеличила патрулирование в районах, где расположены дипломатические представительства РФ в Украине, для наблюдения за ситуацией с безопасностью. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.
"CММ ОБСЕ временно увеличила патрулирование в районах, где расположены дипломатические представительства РФ, для наблюдения за ситуацией с безопасностью", - говорится в сообщении.
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В миссии отметили, что результаты наблюдений будут отражены в ежедневных отчетах СMM ОБСЕ.
Ранее националисты заявили, что будут блокировать российские диппредставительства в Украине во время голосования за президента РФ.
Напомним, в день проведения выборов президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.
В МИД РФ заявили, что решение Украины о недопуске граждан России в диппредставительства в день выборов президента РФ является противоречащим международным правозащитным нормам.