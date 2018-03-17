ОБСЕ перед выборами усилила патрулирование вблизи дипучреждений РФ в Украине

КИЕВ. 17 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ перед выборами Президента Российской Федерации временно увеличила патрулирование в районах, где расположены дипломатические представительства РФ в Украине, для наблюдения за ситуацией с безопасностью. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.