ОБСЄ не отримала даних про відведення озброєння у трикутнику Авдіївка-Ясинувата-ДАП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Попри заяву членів тристоронньої контактної групи спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала жодних натяків на відведення озброєння у районі трикутника Авдіївка-Ясинувае-Донецький аеропорт. Про це йдеться в оприлюдненому щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
"Попри спільну заяву, яку зробили члени Тристоронньої контактної групи 1 лютого, СММ не отримала жодних відомостей про відведення озброєння з району між Донецьким аеропортом, Авдіївкою та Ясинуватою",- йдеться у повідомленні.
За інформацією, наданою у звіті, спостерігачі моніторингової місії 1 лютого зафіксували понад 2 тисячі вибухів поблизу Ясинуватої.
Увечері 31 січня камера СММ у місті Авдіївка (17 км на північ від Донецька) зафіксувала 3 вибухи невизначеного походження, один вибух, оцінений як розрив, 6 освітлювальних ракет і 5 снарядів невстановленого типу (з яких 3 були випущені з південного сходу на північний захід і 2 — із північного заходу на південний схід). Усі епізоди вогневої активності сталися за 4–6 км на південний схід від камери. У другій половині наступного дня та сама камера зафіксувала 17 вибухів невизначеного походження за 3–5 км на південний схід від місця, де встановлена камера.
1 лютого в Авдіївці команда місії чула 97 вибухів невизначеного походження за 3–5 км на південно-південний схід і 63 вибухи невизначеного походження за 5–7 км на південний захід.
Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ зафіксували рекордні 10 тисяч вибухів в районі Авдіївки.