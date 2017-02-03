ОБСЕ не получила данных об отводе вооружение в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-ДАП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Несмотря на заявление членов трехсторонней контактной группы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала никаких намеков на отвод вооружение в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Об этом говорится в обнародованном ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"Несмотря на совместное заявление, которое сделали члены Трехсторонней контактной группы 1 февраля, СММ не получила никаких сведений об отводе вооружения из района между Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой", - говорится в сообщении.
По информации, предоставленной в отчете, наблюдатели мониторинговой миссии 1 февраля зафиксировали более 2000 взрывов вблизи Ясиноватой.
Вечером 31 января камера СММ в городе Авдеевка (17 км к северу от Донецка) зафиксировала 3 взрыва неопределенного происхождения, один взрыв, оцененный как разрыв, 6 осветительных ракет и 5 снарядов неустановленного типа (из которых 3 были выпущены с юго-востока на северо-запад и 2 - с северо-запада на юго-восток). Все эпизоды огневой активности произошли за 4-6 км к юго-востоку от камеры. Во второй половине следующего дня эта же камера зафиксировала 17 взрывов неопределенного происхождения за 3-5 км к юго-востоку от места, где установлена камера.
1 февраля в Авдеевке команда миссии слышала 97 взрывов неопределенного происхождения за 3-5 км юго-юго-восток и 63 взрывы неопределенного происхождения за 5-7 км к юго-западу.
Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали рекордные 10 тысяч взрывов в районе Авдеевки .