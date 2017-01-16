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ОБСЄ: наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 1 лютого

ОБСЄ: наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 1 лютого

Київ • УНН

 • 6165 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Наступне засідання контактної групи із врегулювання ситуації на сході України заплановано у Мінську на 1 лютого. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, передає УНН.

"До зустрічі (у Мінську - ред.) 1 лютого", - сказав Сайдік журналістам за підсумками минулого в Мінську в понеділок засідання контактної групи.

Як повідомляв УНН, скайп-конференція за участю Л.Кучми і М.Сайдіка щодо звільнення заручників відбудеться 18 січня.

Крім того, 16 січня представник української сторони у гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона наполягає зробити пріоритетним питання відкриття КПВВ “Золоте” під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Також сьогодні під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську гостро ставилося питання про допуск представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до заручників на Донбасі.

Українські Національні Новини

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