ОБСЕ: следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 1 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Следующее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано в Минске на 1 февраля. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает УНН.
"До встречи (в Минске - ред.) 1 февраля", - сказал Сайдик журналистам по итогам прошедшего в Минске в понедельник заседания контактной группы.
Как сообщал УНН, скайп-конференция с участием Л.Кучмы и М.Сайдика по освобождению заложников состоится 18 января.
Кроме того, 16 января представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона настаивает сделать приоритетным вопрос открытия КПВВ "Золотое" во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.
Также сегодня во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске остро ставился вопрос о допуске представителей Международного Комитета Красного Креста в заложников на Донбассе.