ОБСЄ: на Донбасі немає жодної "зони безпеки"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Останнім часом на Донбасі спостерігається значне зростання рівня насильства, і наразі тут не залишилось жодної "зони безпеки". Про це на брифінгу заявив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Спостерігається значне підвищення рівня насильства, що призвело до його стрімкого зростання. Минулого року спостерігалась така ж тенденція, можна очікувати, що рівень насильства буде ще вище", - заявив А.Хуг.
Також, за його словами, на Донбасі зараз немає жодної "зони безпеки".
"Так звані "зони безпеки" наразі є найнебезпечнішими ділянками на Донбасі. "Зона безпеки" означає, що люди там можуть почувати себе в повній безпеці, там немає обстрілів, немає загрози життю. На даний момент так звані "зони безпеки" є скоріше "зонами небезпеки", - зазначив А.Хуг.
Як повідомляв УНН, ОБСЄ цього року зафіксувала 300 тис. порушень режиму тиші на Донбасі.