ОБСЕ: на Донбассе нет ни одной "зоны безопасности"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В последнее время на Донбассе наблюдается значительный рост уровня насилия, и здесь не осталось ни одной "зоны безопасности". Об этом на брифинге заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"Наблюдается значительное повышение уровня насилия, что привело к его стремительному росту. В прошлом году наблюдалась такая же тенденция, можно ожидать, что уровень насилия будет еще выше", - заявил А.Хуг.
Также, по его словам, на Донбассе сейчас нет ни одной "зоны безопасности".
"Так называемые "зоны безопасности" в настоящее время являются самыми опасными участками на Донбассе. "Зона безопасности" означает, что люди там могут чувствовать себя в полной безопасности, там нет обстрелов, нет угрозы жизни. На данный момент так называемые "зоны безопасности" являются скорее "зонами опасности", - отметил А.Хуг.
Как сообщал УНН, ОБСЕ в этом году зафиксировала 300 тыс. нарушений режима тишины на Донбассе.