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Озброєна місія ОБСЄ може стати важливим кроком на шляху до припинення агресії Росії - А.Парубій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час зустрічі з діючим Головою ОБСЄ Себастьяном Курцем наголосив на важливості для України рішення про продовження санкцій проти російської Федерації та єдності Європейського Союзу у цьому питанні, передає УНН з посиланням на прес-центр Верховної ради України.

“Вітаємо нещодавнє рішення про продовження санкцій. Для нас дуже важливе продовження санкцій проти російського агресора, який порушив усі міжнародні принципи, на яких будується вільний світ,” — сказав А.Парубій.

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А.Парубій подякував за солідарність і підтримку України у складний час і зазначив, що важливим результатом “нормандського формату” є рішення про опрацювання питання про озброєну місію ОБСЄ в зоні АТО.

За його словами, “озброєна місія ОБСЄ є важливим кроком на шляху до припинення агресії Росії проти України”. Голова Верховної Ради висловився за дипломатичне вирішення конфлікту і підкреслив, що “ми, як ніхто, зацікавлені, щоб не було більше смертей”.

Водночас, він висловив занепокоєння фактом ігнорування мінських угод з боку російської сторони і заявив, що “робимо усе можливе, аби знайти дипломатичний шлях до вирішення проблем”.

А.Парубій повідомив учасникам зустрічі про створення у парламенті спеціальної робочої групи, яку очолює Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, для напрацювання всіх законодавчих ініціатив, які стосуються проблем переселенців, звільнення заручників, виконання мінських угод.

Своєю чергою, С.Курц зазначив, що “вирішення проблем на Сході України є пріоритетним”.

“Необхідно продовжити роботу місії, бо ситуація потребує збільшення кількості часу та ресурсів, аби забезпечити безпеку в регіоні,” — додав він.

Як повідомляв УНН, голова ОБСЄ Себастьян Курц пообіцяв, що під час свого візиту до Москви він порушить питання доступу ОБСЄ до Криму.

 

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