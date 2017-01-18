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Вооруженная миссия ОБСЕ может стать важным шагом на пути к прекращению агрессии России - Парубий

Вооруженная миссия ОБСЕ может стать важным шагом на пути к прекращению агрессии России - Парубий

Киев • УНН

 • 6984 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время встречи с действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцом подчеркнул важность для Украины решения о продлении санкций против Российской Федерации и единства Европейского Союза в этом вопросе, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Верховной Рады Украины.

"Поздравляем недавнее решение о продлении санкций. Для нас очень важно продолжение санкций против российского агрессора, нарушившего все международные принципы, на которых строится свободный мир ", - сказал Парубий.

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Парубий поблагодарил за солидарность и поддержку Украины в сложное время и отметил, что важным результатом "нормандского формата" является решение о проработке вопроса о вооруженной миссии ОБСЕ в зоне АТО.

По его словам, "вооруженная миссия ОБСЕ является важным шагом на пути к прекращению агрессии России против Украины". Председатель Верховной Рады высказался за дипломатическое решение конфликта и подчеркнул, что "мы, как никто, заинтересованы, чтобы не было больше смертей".

Вместе с тем он выразил обеспокоенность фактом игнорирования минских соглашений со стороны российской стороны и заявил, что "делаем все возможное, чтобы найти дипломатический путь к решению проблем".

Парубий сообщил участникам встречи о создании в парламенте специальной рабочей группы, которую возглавляет Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, для выработки всех законодательных инициатив, касающихся проблем переселенцев, освобождения заложников, выполнения минских соглашений.

В свою очередь, С.Курц отметил, что "решение проблем на Востоке Украины является приоритетным".

"Необходимо продолжить работу миссии, потому что ситуация требует увеличения количества времени и ресурсов, чтобы обеспечить безопасность в регионе", - добавил он.

Как сообщал УНН, председатель ОБСЕ Курц пообещал, что во время своего визита в Москву он нарушит вопрос доступа ОБСЕ в Крым.

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