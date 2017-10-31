ОБСЄ констатує збільшення обстрілів на Донбасі

"З вечора 28 по вечір 29 жовтня, за спостереженнями Місії, кількість порушень режиму припинення вогню і вибухів (близько 260) збільшилося в порівнянні з попередньою добою (35)", - йдеться у повідомленні.

Водночас Місія зафіксувала свіжі пошкодження цивільних будівель внаслідок обстрілів в Марьїнці, Авдіївці, Пікузах, Олександрівці та Саханці.

У СММ також зазначили, що у Луганській області за вказаний період кількість порушень режиму тиші залишається незмінно незначною.