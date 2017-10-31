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ОБСЄ констатує збільшення обстрілів на Донбасі

ОБСЄ констатує збільшення обстрілів на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує збільшення кількості обстрілів на Донбасі впродовж 28-29 жовтня. Про це йдеться у звіті СММ, передає УНН.

"З вечора 28 по вечір 29 жовтня, за спостереженнями Місії, кількість порушень режиму припинення вогню і вибухів (близько 260) збільшилося в порівнянні з попередньою добою (35)", - йдеться у повідомленні.

Водночас Місія зафіксувала свіжі пошкодження цивільних будівель внаслідок обстрілів в Марьїнці, Авдіївці, Пікузах, Олександрівці та Саханці.

У СММ також зазначили, що у Луганській області за вказаний період кількість порушень режиму тиші залишається незмінно незначною.

Українські Національні Новини

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