ОБСЄ констатує збільшення обстрілів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує збільшення кількості обстрілів на Донбасі впродовж 28-29 жовтня. Про це йдеться у звіті СММ, передає УНН.
"З вечора 28 по вечір 29 жовтня, за спостереженнями Місії, кількість порушень режиму припинення вогню і вибухів (близько 260) збільшилося в порівнянні з попередньою добою (35)", - йдеться у повідомленні.
Водночас Місія зафіксувала свіжі пошкодження цивільних будівель внаслідок обстрілів в Марьїнці, Авдіївці, Пікузах, Олександрівці та Саханці.
У СММ також зазначили, що у Луганській області за вказаний період кількість порушень режиму тиші залишається незмінно незначною.