ОБСЕ отмечает увеличение обстрелов в Донбассе

"С вечера 28 по вечер 29 октября, по наблюдениям Миссии, количество нарушений режима прекращения огня и взрывов (около 260) увеличилось по сравнению с предыдущими сутками (35)", - говорится в сообщении.

В то же время Миссия зафиксировала свежие повреждения гражданских зданий вследствие обстрелов в Марьинке, Авдеевке, Пикузах, Александровке и Саханке.

В СММ также отметили, что в Луганской области за указанный период количество нарушений режима тишины остается неизменно незначительным.