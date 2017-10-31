ОБСЕ отмечает увеличение обстрелов в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает увеличение количества обстрелов на Донбассе в течение 28-29 октября. Об этом говорится в отчете СММ, передает УНН.
"С вечера 28 по вечер 29 октября, по наблюдениям Миссии, количество нарушений режима прекращения огня и взрывов (около 260) увеличилось по сравнению с предыдущими сутками (35)", - говорится в сообщении.
В то же время Миссия зафиксировала свежие повреждения гражданских зданий вследствие обстрелов в Марьинке, Авдеевке, Пикузах, Александровке и Саханке.
В СММ также отметили, что в Луганской области за указанный период количество нарушений режима тишины остается неизменно незначительным.