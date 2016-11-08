Обсяги зведення будівель у порівнянні з 2015 роком зросли на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У січні—вересні 2016р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 43,9 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні—вересні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 113,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Державної служби статистики України “Соціально-економічне становище України за січень—вересень 2016 року”.
Будівництво будівель зросло на 15,0%, у т.ч. житлових та нежитлових — на 13,4% та 17,0% відповідно, інженерних споруд — на 11,1%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 82,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 9,1% та 8,9% відповідно.
Слід зауважити, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду на початку 2015 року, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” повідомив, що за 2015 рік ввів у експлуатацію більше 300 тис. кв. метрів житла. У 2016 року холдинг планує ввести в експлуатацію від 360 до 400 тисяч квадратних метрів житла.