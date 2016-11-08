Объемы строительства зданий по сравнению с 2015 годом выросли на 15%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В январе-сентябре 2016 г. предприятиями страны выполнено строительных работ на сумму 43,9 млрд. грн. Индекс строительной продукции в январе-сентябре 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. составил 113,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики Украины "Социально-экономическое положение Украины за январь-сентябрь 2016 года".
Строительство зданий выросло на 15,0%, в т.ч. жилых и нежилых — на 13,4% и 17,0% соответственно, инженерных сооружений — на 11,1%.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 82,0% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты — 9,1% и 8,9% соответственно.
Следует заметить, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли — путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.
В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ПАО “ХК “Киевгорстрой” сообщил, что за 2015 год ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. метров жилья. В 2016 году холдинг планирует ввести в эксплуатацию от 360 до 400 тысяч квадратных метров жилья.