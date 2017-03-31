Обсяги будівництва з початку року зросли на 21% - Мінрегіонбуд
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. За підсумками січня-лютого 2017 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 8,38 млрд грн, індекс будівельної продукції по відношенню до аналогічного періоду 2016 року становив 121%. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає УНН.
“Ріст показника будівельних робіт за січень-лютий цього року становив 21% у порівнянні з першими двома місяцями минулого року. У цьому році підприємства вже виконали будівельні роботи на суму 8,4 млрд грн. При цьому спостерігається стабільне зростання від місяця до місяця. Всі ці показники стверджують те, що ми нарешті зрушили з мертвої точки і є позитивна динаміка та тенденції на цей і майбутні роки”, — сказав він.
За підсумками січня-лютого 2017 року, індекс будівництва будівель становив 123,9%, інженерних споруд — 117,6%.
Зокрема, на Київщині обсяги будівництва за цей період зросли одразу на 30%.
Нагадаємо, за підсумками 2016 року серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіону — Бровари.
За результатами опитування, Бровари визнано найкращим передмістям столиці. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Скандинавське містечко).
Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. дол.