Объемы строительства с начала года выросли на 21% - Минрегионстрой

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54717 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105698 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162777 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119560 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118415 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113575 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104970 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107255 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155518 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Объемы строительства с начала года выросли на 21% - Минрегионстрой

Объемы строительства с начала года выросли на 21% - Минрегионстрой

Киев  •  УНН

 • 17169 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. По итогам января-февраля 2017 предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 8,38 млрд грн, индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2016 составил 121%. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает УНН.

"Рост показателя строительных работ за январь-февраль этого года составил 21% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года. В этом году предприятия уже выполнили строительные работы на сумму 8,4 млрд грн. При этом наблюдается стабильный рост от месяца к месяцу. Все эти показатели говорят, что мы наконец сдвинулись с мертвой точки и есть положительная динамика и тенденции на этот и будущие годы", - сказал он.

По итогам января-февраля 2017 года, индекс строительства зданий составил 123,9%, инженерных сооружений - 117,6%.

В частности, в Киевской области объемы строительства за этот период выросли сразу на 30%.

Напомним, по итогам 2016 среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признано Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.

По результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах возводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавское городок).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долл.

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