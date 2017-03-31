Объемы строительства с начала года выросли на 21% - Минрегионстрой

"Рост показателя строительных работ за январь-февраль этого года составил 21% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года. В этом году предприятия уже выполнили строительные работы на сумму 8,4 млрд грн. При этом наблюдается стабильный рост от месяца к месяцу. Все эти показатели говорят, что мы наконец сдвинулись с мертвой точки и есть положительная динамика и тенденции на этот и будущие годы", - сказал он.

По итогам января-февраля 2017 года, индекс строительства зданий составил 123,9%, инженерных сооружений - 117,6%.

В частности, в Киевской области объемы строительства за этот период выросли сразу на 30%.

Напомним, по итогам 2016 среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признано Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.

По результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах возводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавское городок).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долл.