Обсяги будівництва на Київщині зростають
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У січні-вересні 2016 року у Київській області обсяги виконаних будівельних робіт зі зведення житлових будівель зросли до 2 млрд 378,6 млн, що на 18,9% більше, ніж у січні-вересні 2012 року. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Порівняно з аналогічним періодом 2015 року обсяги будівництва на Київщині зросли на 44,1%.
Додамо, що індекс будівельної продукції у Київській області за 9 місяців зріс на 36,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо, за даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів — це, звичайно ж, ціна.
Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.
При цьому, на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”.