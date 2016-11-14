Объемы строительства в Киевской области растут
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В январе-сентябре 2016 года в Киевской области объемы выполненных строительных работ по возведению жилых зданий выросли до 2 млрд 378,6 млн, что на 18,9% больше, чем в январе-сентябре 2012 года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года объемы строительства в Киевской области выросли на 44,1%.
Добавим, что индекс строительной продукции в Киевской области за 9 месяцев вырос на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.
Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно - или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.
Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 380 тыс. гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.
При этом, на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10 тыс. квартир), с собственной инфраструктурой, спроектированной по принципу "город в городе".