Обсяги будівництва на Київщині за рік зросли на 23%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Київська область продовжує нарощувати темпи будівництва, повідомляє УНН з посиланням на Головне управління статистики Київської області.
У І кварталі на Київщині виконано будівельних робіт на суму 1 млрд 103 млн грн.
Індекс будівельної продукції порівняно з аналогічним періодом 2016 року становив 123%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 90% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 7% та 3% відповідно.
Нагадаємо, за підсумками січня-березня 2017 року серед міст Київської області лідерами за обсягом виконаних будівельних робіт визнано м.Бориспіль, м.Славутич та м.Бровари.
Бровари також визнано найкращим передмістям столиці, за результатами опитування. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко). Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою.