Объемы строительства в Киевской области за год выросли на 23%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Киевская область продолжает наращивать темпы строительства, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление статистики Киевской области.
В I квартале на Киевщине выполнено строительных работ на сумму 1 млрд 103 млн грн.
Индекс строительной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2016 составил 123%.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение составили 90% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 7% и 3% соответственно.
Напомним, по итогам января-марта 2017 среди городов Киевской области лидерами по объему выполненных строительных работ признано Борисполь, Славутич и Бровары.
Бровары также признан лучшим пригородом столицы, по результатам опроса. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавское городок). Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой.