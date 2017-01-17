Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 95,4 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 16 січня зменшився на 95,4 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 16 січня становив 184,1 млн дол., у тому числі у доларах США — 137,4 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 16 січня збільшився на 133,4 млн дол.