Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 95,4 млн дол.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 16 січня становив 184,1 млн дол., у тому числі у доларах США — 137,4 млн дол.

Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 16 січня збільшився на 133,4 млн дол.